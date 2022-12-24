Орбан рассказал, сколько Венгрия потеряла из-за роста цен на энергоносители
Орбан: рост цен на энергоносители обошёлся Венгрии в €10 млрд
Будапешт, 24 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Рост цен на энергоносители обошёлся экономике Венгрии в €10 млрд. Об этом 24 декабря заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью газете «Мадьяр немзет».
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Будапешт
По его словам, в 2021 году Венгрия импортировала энергоносители на сумму €7 млрд, а в 2022-м ей пришлось заплатить за них €17 млрд.
«Разница в €10 млрд — большие деньги, которые сегодня уходят из венгерской экономики», — сказал Орбан.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Орбан заявил, что Венгрия помогает Киеву, но при этом заинтересована в сохранении экономических связей с Россией.