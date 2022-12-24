Москва, 24 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Руководитель группы военных советников, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доставлен в госпиталь в Московском регионе из Ростова-на-Дону. Ему сделают операцию по извлечению осколка, сообщил его помощник 24 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По словам помощника, вместе с Рогозиным в столичный регион привезли ещё двух военных, раненных при обстреле гостиницы в Донецке. До операции Рогозин намерен присутствовать на прощании с Михаилом Бридасовым, его погибшим помощником.

«Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — сказал помощник журналистам.

Он добавил, что двое пострадавших военных советников остаются в Донецке, их состояние тяжёлое. Ещё одного раненого перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.

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