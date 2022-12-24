Звёздный городок, Московская область, 24 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, посещая Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, потренировался стыковать корабль «Союз МС» к Международной космической станции (МКС). Об этом 24 декабря сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Сотрудники ЦПК продемонстрировали ему тренажер, который используют космонавты во время подготовки к полету. За тренировкой наблюдал Александр Лукашенко.

Напомним, 24 декабря белорусский лидер посетил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

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В центре его встретили гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов и исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко подарил главе Роскосмоса Борисову испеченный утром хлеб и любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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