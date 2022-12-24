Лусака, 24 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Замбии отменена смертная казнь. Об этом 24 декабря сообщает новостной портал Zambia 24.

Moffat Замбия

По информации телеканала, президент страны Замбии Хакаинде Хичилема подписал указ об отмене смертной казни в стране. Кроме этого, глава государства аннулировал закон, предусматривающий наказание за оскорбление президента страны. Признанному виновным по этому закону грозило до пяти лет колонии, пояснили журналисты.

По их информации, при подписании соответствующих документов президент подчеркнул, что эти нормы относятся к колониальному периоду в истории государства.

Отмечается, что суды Замбии достаточно часто выносили решения о смертных приговорах за тяжкие преступления. Так, на начало 2022 года в Замбии смертную казнь ждали 257 осужденных, при этом в последний раз в стране казнили по решению суда в 1997 году.

Отменить смертную казнь и закон об оскорблении главы государства Хичилема пообещал летом 2021 года в ходе избирательной кампании на пост главы Замбии.