Москва, 24 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Экс-глава Роскосмоса, глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил проникающее ранение выше правой лопатки. Об этом 24 декабря сообщил журналистам его помощник.

Администрация президента России Дмитрий Рогозин

По его словам, в тело Рогозина вошёл металлический осколок размером шесть на восемь миллиметров выше правой лопатки рядом с позвоночником, чудом не задев лёгкое. Кроме того, бывший чиновник получил контузию.

Помощник подчеркнул, что других ранений у Дмитрия Рогозина нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Рогозин назвал делом чести своё будущее возвращение в Донбасс.

21 декабря Рогозин получил ранение в спину при обстреле Донецка со стороны ВСУ в помещении гостиницы «Шеш-Беш».