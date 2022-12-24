Ташкент, 24 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подтвердил участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

Администрация президента России Шавкат Мирзиёев

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26–27 декабря посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств — участников Содружества Независимых Государств», — сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, участие в неформальном саммите уже подтвердили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, белорусский лидер Александр Лукашенко.

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