Донецк, 24 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки сбили в районе проведения военной спецоперации три вертолёта ВСУ, сообщили в министерстве обороны 24 декабря.

(сс) wallycacsabre Су-27 ВВС Украины

Также был поражён самолёт Су-27 киевских ВВС.

За время спецоперации были уничтожены 352 самолёта, 182 вертолёта и 2719 беспилотников ВСУ, рассказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, 24 декабря в Минобороны также сообщили об уничтожении сводной тактической группы иностранных наёмников.