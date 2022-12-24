Армия России уничтожила группу иностранных наёмников в зоне СВО
Донецк, 24 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на донецком направлении нанесли удар по группе иностранных наёмников, сообщили 24 декабря в министерстве обороны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вооруженные силы России
Сводная тактическая группа наёмников уничтожена, отметили в ведомстве.
В целом на донецком направлении было ликвидировано более 60 человек, включая военных подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
23 декабря директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что пока Запад отправляет в Киев наёмников и инструкторов, серьёзных переговоров о гарантиях безопасности не будет.