Москва, 24 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил осколочное ранение выше правой лопатки. Об этом 24 декабря сообщил помощник экс-чиновника.

Администрация президента России Дмитрий Рогозин

Он рассказал, что Дмитрий Рогозин получил контузию и проникающее осколочное ранение. По его словам, металлический осколок размером восемь на шесть мм вошёл в тело выше правой лопатки недалёко от позвоночника.

«Чудом не задел лёгкое, — приводит слова помощника агентство ТАСС. — Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет».