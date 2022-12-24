В Париже возобновились столкновения курдов с полицией
Париж, 24 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Попытки атаковать полицию возобновили курдские манифестанты в Париже, где второй день идут протесты после стрельбы, устроенной пожилым железнодорожником Уильямом М. Об этом сообщает 24 декабря BFM TV.
«В то время как до сих пор митинг проходил в целом спокойно, на бульваре Тампль недалеко от площади Республики вспыхнули потасовки», — говорится в сообщении.
Протестующие стали забрасывать стражей порядка различными предметами, те применили в ответ слезоточивый газ. Агрессивных манифестантов пытаются сдержать другие участники митинга.
Массовые выступления продолжаются в Париже второй день. Несколько тысяч человек, представители курдских общин, собрались на площади Республики около полудня. Они держат разноцветные флаги, одни из которых отсылают к Курдистану, другие напоминают об убийстве в Париже в 2013 году трёх курдских активисток.
«Мы здесь, чтобы выразить наш гнев, десять лет назад были убиты три курдских активистки, три женщины, три символа курдской общины», — заявил один из протестующих. «Недопустимо, чтобы людей убивали подобным образом прямо в центре Парижа», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 69-летний мужчина, бывший работник железной дороги Уильям М., открыл огонь по людям в 10-м округе Парижа. Погибли три человека, ещё трое получили ранения. После задержания он признался, что хотел напасть именно на представителей курдской общины. Себя он назвал расистом.