Париж, 24 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Попытки атаковать полицию возобновили курдские манифестанты в Париже, где второй день идут протесты после стрельбы, устроенной пожилым железнодорожником Уильямом М. Об этом сообщает 24 декабря BFM TV.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

«В то время как до сих пор митинг проходил в целом спокойно, на бульваре Тампль недалеко от площади Республики вспыхнули потасовки», — говорится в сообщении.

Протестующие стали забрасывать стражей порядка различными предметами, те применили в ответ слезоточивый газ. Агрессивных манифестантов пытаются сдержать другие участники митинга.

Массовые выступления продолжаются в Париже второй день. Несколько тысяч человек, представители курдских общин, собрались на площади Республики около полудня. Они держат разноцветные флаги, одни из которых отсылают к Курдистану, другие напоминают об убийстве в Париже в 2013 году трёх курдских активисток.

«Мы здесь, чтобы выразить наш гнев, десять лет назад были убиты три курдских активистки, три женщины, три символа курдской общины», — заявил один из протестующих. «Недопустимо, чтобы людей убивали подобным образом прямо в центре Парижа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 69-летний мужчина, бывший работник железной дороги Уильям М., открыл огонь по людям в 10-м округе Парижа. Погибли три человека, ещё трое получили ранения. После задержания он признался, что хотел напасть именно на представителей курдской общины. Себя он назвал расистом.