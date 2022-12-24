На улицах Парижа после стрельбы по активистам митингуют тысячи курдов
Париж, 24 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В столице Франции тысячи курдов вышли на площадь Революции после гибели трёх активистов, передают местные СМИ.
Митингующие считают произошедшее терактом, который направлен против курдской общины. Люди обвиняют в случившемся Турцию и требуют справедливого расследования.
Изначально митинг проходил спокойно, затем начались стычки. Стражи правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Париже в окрестностях курдского культурного центра произошло вооружённое нападение на представителей курдской общины. В результате стрельбы погибли три человека. После задержания нападавший заявил, что мотивом его действий стала расовая ненависть.
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