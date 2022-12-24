Париж, 24 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В столице Франции тысячи курдов вышли на площадь Революции после гибели трёх активистов, передают местные СМИ.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Митингующие считают произошедшее терактом, который направлен против курдской общины. Люди обвиняют в случившемся Турцию и требуют справедливого расследования.

Изначально митинг проходил спокойно, затем начались стычки. Стражи правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Париже в окрестностях курдского культурного центра произошло вооружённое нападение на представителей курдской общины. В результате стрельбы погибли три человека. После задержания нападавший заявил, что мотивом его действий стала расовая ненависть.

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