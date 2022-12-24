Киев, 24 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Очереди на границах с соседними странами на Украине увеличились из-за сбоев в работе информационной системы. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

По информации службы, очереди на государственных границах Украины увеличились в результате сбоя информационной системы «Шлях» (в переводе с украинского языка — «Путь»).

Отмечается, что сейчас данная проблема уже решена, пункты пропуска на западной границе осуществляют работу в штатном режиме, информационные системы и базы данных работают без сбоев.

Напомним, что систему «Шлях» на Украине создали в 2021 году. С ее помощью водители призывного возраста могут пересекать границу, если они доставляют медицинские грузы либо гуманитарную помощь.