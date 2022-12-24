Москва, 24 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили почти 400 зенитных ракетных комплексов ВСУ, сообщили 24 декабря в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России Уничтоженные ЗРК С-300 в ходе СВО

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 399 зенитных ракетных комплексов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, было уничтожено 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотников, 7222 танка и другие боевые бронированные машины, а также 936 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Ранее Министерство обороны России опубликовало 24 декабря в своем телеграм-канале видео, на котором командир батареи реактивной системы залпового огня «Град» рассказал о работе боевых машин.

В министерстве подчеркнули, что 122-мм реактивные снаряды поражают взводные опорные пункты и силы противника в районах сосредоточения до их выхода на рубежи.

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