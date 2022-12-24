Каховка, Херсонская область, 24 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из артиллерии город Каховку Херсонской области в ночь 24 декабря, сообщается в telegram-канале администрации Каховского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Сегодня ночью ВСУ нанесли по Каховке самый мощный удар за время военного террора националистов по отношению к мирным жителям нашего округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ударам подверглись центр города, рынок, набережная, завод электросварочного оборудования, микрорайоны ПДУ, Светлово и Любимовка.

В результате артобстрела повреждения получили жилые дома. Службы города заняты ликвидацией последствий обстрела. Информация о раненых и погибших уточняется.