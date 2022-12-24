Донецк, 24 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Российские военнослужащие ликвидировали свыше 40 киевских боевиков на южнодонецком направлении. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

По информации пресс-службы, на этом направлении Вооруженные силы России осуществили удары армейской артиллерии и авиации по подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ.

Отмечается, что в результате около населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики были ликвидированы свыше 40 киевских карателей. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили шесть автомобилей и четыре боевые бронированные машины противника.

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