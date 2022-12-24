Москва, 24 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области поражён российскими войсками. Об этом 24 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Министерство обороны России Работа ВС России в ходе СВО

«Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражён пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лежино», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, поражены 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 92 районах.

Кроме того, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области.