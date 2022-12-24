Москва, 24 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении до 50 боевиков ВСУ, сообщили 24 декабря в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России Работа артиллерии ВС России в ходе СВО

«Уничтожено (на указанном направлении) до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, была поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Крахмальное Харьковской области.

Напомним, ранее Министерство обороны России опубликовало 24 декабря в своем телеграм-канале видео, на котором командир батареи реактивной системы залпового огня «Град» рассказал о работе боевых машин.

В министерстве подчеркнули, что 122-мм реактивные снаряды поражают взводные опорные пункты и силы противника в районах сосредоточения до их выхода на рубежи.