СК РФ показал видео допроса организатора сгоревшего приюта в Кемерове
Кемерово, 24 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Кадры допроса владельца сгоревшего приюта в Кемерове опубликовал Следственный комитет (СК) РФ. Видео появилось 24 декабря в Telegram-канале ведомства.
Следственный комитет России
Последствия пожара в приюте в Кемерово
На видео следователи разговаривают с пастором евангельской церкви Андреем Смирновым, который был организатором приюта.
Он рассказал, что около трёх часов ночи ему позвонили из полиции и сообщили о пожаре. После этого он выехал на место происшествия.
Напомним, в ночь на 24 декабря в Кемерове в ходе пожара в социальном приюте погибли 22 человека.