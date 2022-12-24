Кемерово, 24 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Кадры допроса владельца сгоревшего приюта в Кемерове опубликовал Следственный комитет (СК) РФ. Видео появилось 24 декабря в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет России Последствия пожара в приюте в Кемерово

На видео следователи разговаривают с пастором евангельской церкви Андреем Смирновым, который был организатором приюта.

Он рассказал, что около трёх часов ночи ему позвонили из полиции и сообщили о пожаре. После этого он выехал на место происшествия.

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Напомним, в ночь на 24 декабря в Кемерове в ходе пожара в социальном приюте погибли 22 человека.