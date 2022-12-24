Звёздный городок, Московская область, 24 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Никого не оставить без работы пообещал шести белорусским претенденткам в космонавты в ходе визита в Звёздный городок президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает 24 декабря агентство БелТА.

Официальный сайт президента Белоруссии Визит Александра Лукашенко в Звёздный городок

При общении с землячками белорусский лидер напутствовал их не расстраиваться в случае отказа в первом полёте в космос.

«Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит», — сказал он.

Лукашенко заверил претенденток, что рассчитывает ещё раз с ними встретиться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о договорённости с Лукашенко отправить на орбитальную станцию в 2023 году космонавта из Белоруссии.

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