Президент Белоруссии пообщался с претендентками в космонавты
Лукашенко пообещал белорусским претенденткам в космонавты, что работы хватит всем
Звёздный городок, Московская область, 24 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Никого не оставить без работы пообещал шести белорусским претенденткам в космонавты в ходе визита в Звёздный городок президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает 24 декабря агентство БелТА.
При общении с землячками белорусский лидер напутствовал их не расстраиваться в случае отказа в первом полёте в космос.
«Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит», — сказал он.
Лукашенко заверил претенденток, что рассчитывает ещё раз с ними встретиться.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о договорённости с Лукашенко отправить на орбитальную станцию в 2023 году космонавта из Белоруссии.
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