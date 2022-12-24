Волгоград, 24 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. 15-летняя школьница погибла при взрыве газа в частном доме в поселке Иловля Волгоградской области. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

«24 декабря в одном из частных домовладений по улице Ковалевых рабочего поселка Иловля Волгоградской области произошёл хлопок газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло обрушение дома, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Её родители, 52-летняя женщина и 64-летний мужчина, госпитализированы с травмами.

По факту гибели возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, взрыв произошёл неисправности газового оборудования автомобиля, стоявшего на цокольном этаже.