Новосибирск, 24 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Центральном районе Новосибирска водитель совершил наезд на двух 12-летних мальчиков. Дети были травмированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно опубликованным данным, авария произошла в 14:56 (10:56 мск) на улице Серебренниковской в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем KIA Rio, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал пешеходного светофора», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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