Будапешт, 24 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Европарламент нужно формировать из депутатов национальных парламентов стран Евросоюза, а не избирать напрямую. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

Он предложил распустить Европейский парламент после коррупционного скандала, а затем сформировать его на новых условиях.

Глава венгерского правительства напомнил, что ранее парламент Венгрии во время общеевропейских дебатов предложил упразднить законодательный орган Евросоюза в нынешнем виде и сформировать его из представителей национальных парламентов.

«Пришло время возродить это предложение», — приводят журналисты его слова.

Политик подчеркнул, что изменение порядка формирования Европарламента будет способствовать восстановлению доверия к евродепутатам и усилению их подотчетности.

По его словам, чиновники в Брюсселе считают, что они выше закона и могут делать все, что им придет в голову, если они входят в секретный список сторонников Джорджа Сороса (организации Сороса признаны нежелательными в РФ). Глава венгерского правительства считает, что для этого используются основанные на лжи доклады, а иногда и большие деньги. Он призвал осушить это коррупционное болото. Политик также заявил, что Венгрия не хочет стать страной иммигрантов.

«Не хотим пускать гендерных активистов в школы, не хотим демонтировать нормальные семейные порядки, мы не хотим войны или санкций, и мы хотим сохранить наши отношения с незападной половиной мира», — подчеркнул Орбан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместителя председателя Европейского парламента греческого политика Еву Кайли и ее партнёра задержали после обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте.

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