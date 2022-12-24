Красноярск, 24 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Чемпионами России по фигурному катанию — 2022 среди спортивных пар стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Турнир проходит в Красноярске. Бойкова и Козловский получили от судей 234,39 балла.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые были чемпионами России 2021 года, заняли второе место с результатом 233,88 балла.

Замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые получили за свой прокат 218,60 балла.