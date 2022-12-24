Париж, 24 декабря, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Мотивом действий напавшего на представителей курдской общины в Париже стала расовая ненависть, об этом, по данным BFM, заявил правоохранителям сам злоумышленник.

(сс) Rc1959 Мигранты в Париже

Как сообщалось ранее, он также признался, что хотел напасть именно на курдов.

Инцидент произошёл 23 декабря в окрестностях курдского культурного центра в Париже. Три человека погибли.

Стрелок был задержан. Как выяснилось, ранее его уже арестовывали за нападение на центр для мигрантов.

В полиции считают, что злоумышленник действовал в одиночку. Представители курдской общины, в свою очередь, уверены, что нападение было организовано спецслужбами Турции.

Вечером 23 декабря произошли столкновения курдов с сотрудниками правоохранительных органов, несколько человек получили ранения.