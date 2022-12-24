Анкара, 24 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 декабря намерен объявить общественности о новых «интересных новостях» по газовой теме.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По его словам, турецкие власти работают «день и ночь», чтобы газ, обнаруженный в Чёрном море, поступил в национальную систему страны.

«В понедельник (26 декабря) мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу», — сказал он во время выступления в Эрзуруме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что Турция ускоряет работы по началу поставок голубого топлива с месторождения Сакарья в Чёрном море. Газовый трубопровод «Турецкий поток» работает на максимальной стопроцентной мощности.

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