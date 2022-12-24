Москва, 24 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег и до минус 4 градусов. Об этом РИА Новости рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Анна Алябьева ИА REGNUM Москва перед Новым годом

По его словам, данный прогноз является предварительным.

«В ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, слегка подморозит до минус 2–4 градусов, местами образуется гололедица», — рассказал синоптик.

Накануне днем, по словам Леуса, будет облачно, выпадет мокрый снег. Дневная температура будет колебаться около нулевой отметки. Говоря о 1 января, синоптик добавил: «Мы ожидаем от 0 до минус 2 и местами небольшой снег».