Париж, 24 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Открывший стрельбу в центре Парижа признался правоохранителям, что хотел напасть на представителей курдской общины, передаёт BFM 24 декабря.

Rama Патруль французской полиции

Инцидент произошёл накануне в окрестностях парижского курдского культурного центра. Три человека погибли. Стрелок был задержан. Как выяснилось, ранее его уже арестовывали за нападение на центр для мигрантов.

В полиции полагают, что злоумышленник действовал в одиночку. Представители курдской общины, в свою очередь, полагают, что нападение было организовано спецслужбами Турции.

Вечером 23 декабря произошли столкновения курдов с полицией, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения.