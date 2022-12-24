Донецк, 24 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на марьинском направлении взяли штурмом опорный пункт киевских боевиков. Об этом 24 декабря сообщил писатель и доброволец Владлен Татарский в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По его словам, на марьинском направлении российские военнослужащие в ходе штурма взяли опорный пункт противника. Уточняется, в результате в плен сдалась группа киевских боевиков, которые были мобилизованы из Херсона.

По информации некоторых СМИ, командиры украинских боевиков специально отправили мобилизованных из Херсона в самое пекло без подготовки, чтобы последние доказали свою преданность киевскому режиму и искупали вину кровью.

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