В ЮАР десять человек погибли при взрыве бензовоза
Десять человек погибли при взрыве бензовоза в ЮАР
Кейптаун, 24 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Бензовоз, полный топлива, взорвался в городе Боксбург в ЮАР после столкновения с мостом. Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает 24 декабря SABC News.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Предположительно, водитель не оценил высоту моста и задел сооружение. Из-за мощного взрыва загорелись расположенные рядом дома, пострадало здание больницы.
По предварительным данным, жертв и пострадавших может быть много. Пока сообщается о десяти погибших, около 30 человек получили ранения.
Местные СМИ распространяют видеокадры, снятые очевидцами. На них видны получившие ожоги люди. Некоторые лежат на земле, раздаются крики о помощи.