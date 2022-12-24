Кейптаун, 24 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Бензовоз, полный топлива, взорвался в городе Боксбург в ЮАР после столкновения с мостом. Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает 24 декабря SABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Предположительно, водитель не оценил высоту моста и задел сооружение. Из-за мощного взрыва загорелись расположенные рядом дома, пострадало здание больницы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших может быть много. Пока сообщается о десяти погибших, около 30 человек получили ранения.

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Местные СМИ распространяют видеокадры, снятые очевидцами. На них видны получившие ожоги люди. Некоторые лежат на земле, раздаются крики о помощи.