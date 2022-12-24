Москва, 24 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В России разработали модификацию корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Об этом 24 декабря заявил начальник конструкторского бюро «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» Семен Погорельский в эфире Первого канала.

Vitaly V. Kuzmin Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

По его словам, появилась модификация для миномётов и для воздушных носителей.

Погорельский рассказал о надежности снаряда, добавив, что он попадет, «даже если в течение десяти лет пролежит».

«Есть примеры, что стреляли снарядами и с большими сроками, и они попадали, т.е. очень надежный снаряд», — сказал он.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс «Краснополь», помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, включает лазерный целеуказатель. Снаряд калибра 152 мм с дальностью 20 км может применяться всеми типами артиллерийских систем.

Последняя модификация имеет калибр 155 мм и дальность полета 26 км, а также повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток.

Напомним, что в августе Министерство обороны РФ показало видеозапись применения боеприпасов «Краснополь» в ходе специальной военной операции, а в ноябре в Сети появились кадры уничтожения американских гаубиц.