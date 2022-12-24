Челябинск, 24 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Челябинске 12-летний ребёнок нашёл во дворе своего дома цинковый гроб с данными умершего. Об этом 24 декабря сообщает 74.ru.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Мусорная площадка

Отмечается, что вечером 23 декабря мальчик пошёл выбрасывать мусор и на мусорной площадке нашёл вскрытый цинковый гроб, на крышке которого были написаны данные умершего: фамилия, имя, отчество и город.

О своей находке ребёнок рассказал родителям.

Уточняется, что рядом нет ритуальных служб. По мнению местных жителей, гроб выбросил неизвестный из морга, расположенного в квартале от мусорной площадки.