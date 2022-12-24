Будапешт, 24 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Как только США перестанут поддерживать Киев деньгами и оружием, тот сразу прекратит воевать, заявил 24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он, что конфликт затянулся.

Ранее Орбан отмечал, что для наступления мира необходимы переговоры между Москвой и Вашингтоном.

По словам Орбана, Венгрия не поддерживает полностью ни одну из сторон конфликта, а ставит во главу угла собственные интересы.