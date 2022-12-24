Москва, 24 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Пенсионному фонду России на социальные выплаты гражданам в конце 2022 года, а также в начале 2023 года из федерального бюджета направят более 1,49 трлн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Гаэтано Беллеи. Дедушка и бабушка. 1920

Денежные средства пойдут на выплаты пенсий, предоставление специальных федеральных надбавок неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, ежемесячные выплаты ветеранам и инвалидам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Социального фонда России Сергей Чирков заверил, что объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования предусматривает полную преемственность выплат, услуг и обязательств, которые ранее исполняли ведомства.

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