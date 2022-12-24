Правительство России выделило на соцвыплаты и пенсии 1,5 трлн рублей
Мишустин подписал распоряжение о выделении на соцвыплаты почти 1,5 трлн рублей
Москва, 24 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Пенсионному фонду России на социальные выплаты гражданам в конце 2022 года, а также в начале 2023 года из федерального бюджета направят более 1,49 трлн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Денежные средства пойдут на выплаты пенсий, предоставление специальных федеральных надбавок неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, ежемесячные выплаты ветеранам и инвалидам.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Социального фонда России Сергей Чирков заверил, что объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования предусматривает полную преемственность выплат, услуг и обязательств, которые ранее исполняли ведомства.
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