Санкт-Петербург, 24 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. На воинском участке Белоостровского кладбища на северо-западной окраине Петербурга 24 декабря состоялись похороны бойца частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. Похороны прошли с воинскими почестями, при участии нескольких сотен человек, в том числе основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Как сообщают «Невские Новости», на Белоостровское кладбище пришли сослуживцы и друзья погибшего бойца из разных регионов России. Судя по фотографиям, в церемонии участвовали курсанты военных учебных заведений Петербурга и действующие военнослужащие.

О непростой судьбе Дмитрия Меньшикова рассказал Евгений Пригожин. По его словам, Меньшиков воспитывался в детдоме, отслужил в Росгвардии под Петербургом, после чего работал сварщиком, а затем совершил преступление и был осуждён.

«Он писал всем и президенту: «Хочу на войну, хочу Родину защищать!» Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он сделает это достойно. Он не нарушил контракт, он честно погиб. С гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет», — сказал Пригожин.

Он уточнил, что Меньшиков получил пулевое ранение при штурме укрепленных позиций ВСУ, его пытались спасти, вытащив с поля боя, но боец скончался от обильной кровопотери. «Будет похоронен с честью, чего мы и добивались», — добавил основатель ЧВК. Дмитрий Меньшиков посмертно награжден медалью «За отвагу».

Напомним, ранее выбор места похорон Меньшикова стал причиной острого конфликта между Пригожиным и представителями властей Петербурга, которые первоначально отказывали в похоронах на воинском участке из-за отсутствия у бойца ЧВК статуса военнослужащего.