Будапешт, 24 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Венгрия помогает Киеву, но при этом заинтересована в сохранении экономических связей с Россией, заявил 24 декабря премьер-министр страны Виктор Орбан.

Администрация президента России Владимр Путин и Виктор Орбан

Он отметил, что во главу угла в Венгрии ставят собственные, а не чужие интересы.

Ранее власти Венгрии объявили о проведении опроса граждан, чтобы выяснить их отношение к антироссийским санкциям.

Власти Венгрии отмечали, что не применяют право вето при утверждении санкций ЕС, но при этом добиваются исключений для себя, особенно в энергетической сфере.