Москва, 24 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Москве вечером 24 декабря ожидается сильная гололедица, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололёд

«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°С и понижение до — 11… — 6°С, что будет способствовать образованию сильной гололедицы», — говорится в телеграм-канале комплекса.

Отмечается, что столичные службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 декабря похолодает до минус 7–9 градусов в Москве и до минус 10–11 градусов в Подмосковье. В понедельник, 26 декабря, погода также будет морозной, сильная гололедица сохранится.

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