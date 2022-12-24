Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Ростовской области скончался охотник, которого сутки согревали в лесу его собаки. Об этом сообщает интернет-портал 1rnd.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Согласно опубликованным данным, 21 декабря Василий Черенков отправился в лес на охоту с двумя собаками породы русская гончая и лайка.

Мужчина перестал выходить на связь, спустя сутки его удалось обнаружить в районе посёлка Долотинка. Как выяснилось позднее, у Черенкова произошёл инсульт. Выжить на морозе мужчине помогли собаки, которые не отходили от хозяина, грели его и защищали от хищников.

Охотника доставили в Миллеровскую ЦРБ, однако врачам не удалось его спасти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал на два месяца россиянина и гражданина Украины по подозрению в шпионаже и госизмене.

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