Москва, 24 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В московских аэропортах из-за непогоды задержано или отменено 45 рейсов. Об этом 24 декабря сообщается на сервисе «Яндекс Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

По состоянию на 14:07 мск во «Внуково» задержано восемь рейсов, отменено — шесть. В «Домодедово» отменено семь вылетов и 12 задержано. В «Шереметьево» семь рейсов отменено, также зафиксировано пять задержек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Москве идёт дождь и мокрый снег, температура воздуха колеблется около нуля градусов.