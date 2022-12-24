Москва, 24 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Юморист Александр Пономаренко скончался в возрасте 55 лет. Об этом ведущий Андрей Малахов сообщил 24 декабря в своём телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Память

Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, отметил ведущий. По его словам, месяц назад Александр Пономаренко участвовал в съёмках программы, надеялся на выздоровление.

«Он был в хорошем расположении духа, верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного», — написал Малахов.

У Пономаренко был рак желудка. Болезнь внезапно проявилась летом 2021 года. Он сильно похудел и перенёс несколько курсов химиотерапии. Жена Анна ухаживала за артистом, они жили в Ростове-на-Дону, сообщает Starhit.

Александр Пономаренко родился в 1967 году в Новочеркасске, получил профессиональное образование драматического актёра. Александр выступал вместе с братом-близнецом Валерием. Братья Пономаренко впервые появились на телевидении в программе Евгения Петросяна «Кривое зеркало».