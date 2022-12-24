Черкесск, 24 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. На период новогодних каникул мест в отелях и гостиницах горнолыжных курортов Северного Кавказа практически не осталось, многие из них забронированы до марта, сообщает пресс-служба единого института развития Северного Кавказа АО «Кавказ. РФ».

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз»

Отмечается, что «в среднем заполненность отелей резидентов «Архыза» (Карачаево-Черкесия — прим. ИА REGNUM) на новогодние каникулы составляет от 95% до 100%, «Ведучи» (Чечня) — 80%. Новогодняя ночь практически везде была выкуплена уже в ноябре. В основном отельеры сейчас распродают уже мартовское катание, но в некоторых отелях еще остались несколько номеров на главную ночь года».

В пресс-службе уточнили, с номерами попроще в отелях, удалённых от канатных дорог, в частных гостевых домах и приближённым к курортам посёлках.

Напомним, в 2023 году на развитие туризма на Северном Кавказе из федерального бюджета выделят более 886 млн рублей. Средства направят на создание пляжных зон, развитие туристических маршрутов, создание кемпингов и развитие туристической инфраструктуры и другие цели в сфере туризма.

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