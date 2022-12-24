Москва, 24 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало 24 декабря в своем телеграм-канале видео, на котором командир батареи реактивной системы залпового огня «Град» рассказал о работе боевых машин.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

«Называем мы её ласково «самовар». Почему? Потому что имеет принадлежность к городу-герою Туле. А Тула у нас славится чем? Самоварами», — рассказывает командир батареи РСЗО «Град» Кирилл.

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В министерстве подчеркнули, что 122-мм реактивные снаряды поражают взводные опорные пункты и силы противника в районах сосредоточения до их выхода на рубежи. А также добавили, что для целеуказания и корректировки огня артиллеристы взаимодействуют с расчетами БПЛА.