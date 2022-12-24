Вашингтон, 24 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Владимир Зеленский приехал в США из-за того, что киевский режим проигрывает в конфликте, а выделение ему очередного финансового транша является не более чем отмыванием денег. Так прокомментировали пользователи Twitter визит Зеленского в Вашингтон.

K-istine.ru «Тщеславие», Питер Брейгель, около 1560 года

«Украина проигрывает. Именно поэтому «мистер З» в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot».

«Все это отмывание денег! А что насчет наших границ, наших бездомных?»

«Пустая трата денег. Украина нас вообще никак не касается, и вы не «заслуживаете» моих денег. Вашингтон не говорит от имени миллионов американцев».

Напомним, 22 декабря Зеленский приезжал в США, где встретился с Джо Байденом, а также выступил в Конгрессе. В ходе его встречи с Байденом было заявлено, что США продолжит военную помощь киевскому режиму.