Москва, 24 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил организацию ветеранов «Боевое братство» с 25-летием. Об этом 24 декабря сообщается на сайте Кремля.

ИА REGNUM Боевое братство

«Приветствую вас и поздравляю со знаменательной датой — 25-летием Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», объединившей представителей Вооружённых сил, МВД, ФСБ, других ведомств», — говорится в телеграмме.

По словам главы государства, основанная в 1997 году организация прошла большой путь, снискала высокий авторитет и уважение.

Президент отметил работу организации по поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также создание региональных отделений «Волонтёрской роты боевого братства».

Путин поздравил участников организации с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, энергии и успехов.