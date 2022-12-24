Путин поздравил организацию ветеранов «Боевое братство» с 25-летием
Москва, 24 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил организацию ветеранов «Боевое братство» с 25-летием. Об этом 24 декабря сообщается на сайте Кремля.
«Приветствую вас и поздравляю со знаменательной датой — 25-летием Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», объединившей представителей Вооружённых сил, МВД, ФСБ, других ведомств», — говорится в телеграмме.
По словам главы государства, основанная в 1997 году организация прошла большой путь, снискала высокий авторитет и уважение.
Президент отметил работу организации по поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также создание региональных отделений «Волонтёрской роты боевого братства».
Путин поздравил участников организации с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, энергии и успехов.