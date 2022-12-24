Кемерово, 24 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Сотрудники министерства соцзащиты населения Кузбасса в октябре прошлого года просили проверить сведения о секте, разместившейся в приюте в Кемерове, в котором в ходе пожара погибли более 20 человек. Об этом заявила министр соцзащиты области Елена Федюнина на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Niklas Freidwall Пожар

Она напомнила, что осенью 2021 года в СМИ появились сведения о нарушении прав граждан в организации «Доброе дело».

В открытых источникам была размещена информация о том, что в приюте располагается секта, где у граждан изымают банковские карты и документы, пояснила министр.

«Министерством было инициировано письмо, направлена информация в Следственный комитет, прокуратуру Кемеровской области, Главное управление МВД России по Кемеровской области с просьбой провести проверку. 2 ноября 2021 года от Следственного комитета был получен ответ о том, что сигнал нарушения направлен в Следственный отдел по Заводскому району», — заявила Федюнина.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 24 декабря в частном доме в Кемерове в ходе пожара получили не совместимые с жизнью травмы 22 человека. Приют был создан пастором Евангельской христианской церкви.

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