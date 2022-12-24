Берлин, 24 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Читатели газеты Die Welt остро отреагировали на заявление главы немецкой партии ХДС Фридриха Мерца о его способах экономить энергию в условиях топливного кризиса.

Цитата из х/ф «Гринч – похититель Рождества». реж. Рон Ховард. 2000. США, Германия Похититель Рождества

Ранее Мерц сообщил, что использует в качестве украшения для рождественской елки настоящие свечи. Уже одно это «естественным образом повышает температуру в помещении», добавил он.

«А зачем отопление? Одно только повышение артериального давления, вызванное такими заявлениями, греет сердце», — сыронизировал Deutscher Michel.

«Невыносимо, с каким презрением политическая элита смотрит свысока на простой народ», — отметил Mathias W.

«Как пожарный, я хотел бы поблагодарить вас от имени всех моих товарищей за блестящее замечание о свечах», — добавил Oliver H.

Напомним, ранее газета Handelsblatt на основании аналитических материалов консалтинговой компании McKinsey отметила, что энергетический кризис в 2022 году обойдется Германии в €100 млрд.

При этом, если отказаться от газа из России, то Норвегия и Нидерланды, остающиеся в качестве его поставщика, не смогут удовлетворить ФРГ полностью.

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