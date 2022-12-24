Жителям Германии предложили согреваться на Рождество свечами на елке
Берлин, 24 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Читатели газеты Die Welt остро отреагировали на заявление главы немецкой партии ХДС Фридриха Мерца о его способах экономить энергию в условиях топливного кризиса.
Ранее Мерц сообщил, что использует в качестве украшения для рождественской елки настоящие свечи. Уже одно это «естественным образом повышает температуру в помещении», добавил он.
Напомним, ранее газета Handelsblatt на основании аналитических материалов консалтинговой компании McKinsey отметила, что энергетический кризис в 2022 году обойдется Германии в €100 млрд.
При этом, если отказаться от газа из России, то Норвегия и Нидерланды, остающиеся в качестве его поставщика, не смогут удовлетворить ФРГ полностью.
Читайте также: В Германии не могут найти реальную замену российскому газу