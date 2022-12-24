Двое наёмников из Грузии уничтожены в ходе СВО на Украине
Москва, 24 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На Украине уничтожены двое иностранных наёмников, сообщает 24 декабря портал «Русская весна».
Иван Шилов ИА REGNUM
Освобожденные территории СВО
Издание опубликовало видео с кадрами с похорон грузинских боевиков.
«На Украине уничтожены ещё двое иностранных наёмников — на этот раз из Грузии», — говорится в подписи к записи.
Как сообщало ИА REGNUM, во Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами президента США Джо Байдена и украинского нациста Степана Бандеры.