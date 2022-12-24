Берлин, 24 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В 2022 году убежища у Германии попросили 190 749 человек, что на 57% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом 24 декабря сообщает газета Die Welt со ссылкой на конфиденциальный доклад Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Журналисты отмечают, что Германия остается лидером стран ЕС по числу поданных заявлений о предоставлении убежища.

В топ-5 также вошли Франция (115 820 прошений), Испания (111 220 прошений), Австрия (106 554 прошения) и Италия (78 897 прошений).

Меньше всего заявлений было подано в Венгрии (43).

Статистических данных о прибывших в ЕС гражданах Украины нет, поскольку в свете особых правил, действующих с марта текущего года, им необязательно запрашивать убежище в странах сообщества. Однако уточняется, что 27% людей, запросивших у ФРГ убежища, являются гражданами Сирии, 17% — Афганистана, 10% — Турции.

По данным Die Welt, в настоящее время в Германии находятся около 302 тыс. иностранцев, от которых власти страны в письменном виде потребовали покинуть страну.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мексики предоставили убежище членам семьи бывшего главы Перу Педро Кастильо.

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