Вашингтон, 24 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Американский актёр и режиссёр Роберт де Ниро призвал освободить из тюрьмы иранскую актрису Таране Алидости и других деятелей культуры, выступивших против правительства Ирана. Об этом сообщает Deadline.

Tasnim News Agency Таране Алидости

«Мы глубоко обеспокоены безопасностью Таране и присоединяемся к кинофестивалям, режиссёрам и артистам по всему миру, которые призвали к её освобождению», — говорится в заявлении, подписанном де Ниро и соучредительницей фестиваля Tribeca Джейн Розенталь.

Де Ниро и Розенталь потребовали немедленно освободить актрису, находящуюся в тюрьме «Эвин» в Тегеране.

38-летняя Таране Алидости — одна из самых известных иранских актрис, звезда фильма «Братья Лейлы», показанного на Каннском фестивале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Алидости арестовали за публикацию снимка с непокрытой головой в социальной сети. Так актриса выразила солидарность с антиправительственными демонстрантами. Задержание Алидости произошло на фоне широких протестов в Иране, вызванных гибелью 22-летней девушки Махсы Амини.

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