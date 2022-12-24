Сочи, Краснодарский край, 24 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Международный аэропорт города Сочи готовится принять в новогодние и рождественские праздники 570 тысяч пассажиров, это на 22% превышает показатели прошлого года, заявил 24 декабря вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

(сс) МарияТаланова Международный аэропорт Сочи

«Этой зимой курорт Сочи вновь станет основной точкой притяжения для российских туристов. Международный аэропорт здесь продолжает оставаться единственным авиахабом на Юге страны», — сказал он.

В аэропорту для быстрого обслуживания максимального количества пассажиров открыта новая входная группа, организованы дополнительные зоны досмотра. При пиковых загрузках к работе привлекут волонтёров, заключил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большая часть жителей России планирует встретить Новый год дома.

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