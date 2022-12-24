В аэропорту Сочи в новогодние праздники примут полмиллиона пассажиров
Сочинский аэропорт готовится принять в новогодние праздники более 500 тыс. пассажиров
Сочи, Краснодарский край, 24 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Международный аэропорт города Сочи готовится принять в новогодние и рождественские праздники 570 тысяч пассажиров, это на 22% превышает показатели прошлого года, заявил 24 декабря вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
«Этой зимой курорт Сочи вновь станет основной точкой притяжения для российских туристов. Международный аэропорт здесь продолжает оставаться единственным авиахабом на Юге страны», — сказал он.
В аэропорту для быстрого обслуживания максимального количества пассажиров открыта новая входная группа, организованы дополнительные зоны досмотра. При пиковых загрузках к работе привлекут волонтёров, заключил вице-губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большая часть жителей России планирует встретить Новый год дома.
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