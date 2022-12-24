Лондон, 24 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Опальный британский принц Эндрю более не имеет отношения к Букингемскому дворцу. Такое решение принял король Великобритании Карл III в связи с сексуальным скандалом вокруг принца, сообщает газета The Sun.

Diliff Букингемский дворец

По информации источников издания, король ясно дал понять, что никакого присутствия Эндрю во дворце отныне не будет. Младшему брату короля, 62-летнему герцогу Йоркскому больше не разрешат иметь офис во дворце или указывать его в качестве адреса.

«Он не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе», — сказал об Эндрю собеседник газеты.

Ранее принца лишили ряда титулов из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании американки Вирджинии Джуффре. Букингемский дворец не комментирует ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Джуффре называет себя одной из несовершеннолетних жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме. По её словам, он познакомил её с принцем Эндрю, принудившим её к интимной связи.

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