Британский король Карл III изгнал принца Эндрю из Букингемского дворца
Sun: Карл III изгнал принца Эндрю из британской королевской семьи
Лондон, 24 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Опальный британский принц Эндрю более не имеет отношения к Букингемскому дворцу. Такое решение принял король Великобритании Карл III в связи с сексуальным скандалом вокруг принца, сообщает газета The Sun.
По информации источников издания, король ясно дал понять, что никакого присутствия Эндрю во дворце отныне не будет. Младшему брату короля, 62-летнему герцогу Йоркскому больше не разрешат иметь офис во дворце или указывать его в качестве адреса.
«Он не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе», — сказал об Эндрю собеседник газеты.
Ранее принца лишили ряда титулов из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании американки Вирджинии Джуффре. Букингемский дворец не комментирует ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, Джуффре называет себя одной из несовершеннолетних жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме. По её словам, он познакомил её с принцем Эндрю, принудившим её к интимной связи.
Читайте также: Принц Эндрю за закрытие дела об изнасиловании заплатит $16 млн